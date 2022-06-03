شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 50 طن قمح محلى ودقيق مدعم بمراكز تجميع مخالفة والتحفظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات احتكار السلع .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مديرية التموين والتجارة بالمحافظة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية تمكنت من ضبط 1273 مخالفة تموينية متنوعة فى مجال مراقبة الاسواق، وتمشيط المحال العامة والمخابز البلدية والبدالين التموينين ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز .

وأشار المحافظ أنه تم خلال الشهر الماضي ضبط حوالى 41 طن قمح يتم تداولة وتجميعة وتخزينة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، حيث تم الضبط داخل مخازن لتجميع الاقماح بمنطقة الزيدية بمركز أوسيم ( 7,6 طن ) ومركز تجميع بمنطقة الجزيرة الشقراء بمركز الصف ( 6,3 طن ) ومركز تجميع غير معتمد بمدينة العياط ( 13,4 طن ) وداخل سيارة نقل محملة بالأقماح بمركز العياط ( 2,5 طن ) وسيارة أخرى بمركز أوسيم ( 6 طن ) ومركز لتجميع الاقماح المحلية بالمخالفة بقرية بهبيت بالعياط وبحوزته ( 5 طن ) قمح محلى وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية .

وأضاف راشد أن الجهود التموينية قد تمكنت من ضبط 9,5 طن دقيق بلدى مدعم وذلك خلال عدداً من الحملات شملات ضبط سيارة نقل بحوزتها 105 جوال دقيق بأوسيم و 80 جوال بأحد المناخل الغير مرخصة بقرية برطس بمركز أوسيم و250 كجم دقيق محمل بتروسيكل بعزبة الجمل أمام مزلقان بشتيل بأوسيم و 27 جوال دقيق داخل منزل به مخزن تجميع بقرية شنبارى بأوسيم وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية .

لافتا أنه تم ضبط 20 طن أرز داخل مؤسسة للتعبئة بغرض التربح، وبيعها بالسوق السوداءـ وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطةـ وذلك بقرية غمازة الكبرى بمركز الصف .

ومن جانبة أشار طلعت حسن مدير مديرية التموين أنه تم ضبط نصف طن سكر محمل داخل تروسيكل بأوسيم و 68 طن ملح طعام معبأ داخل مركز توزيع غيرمرخص ومنهم طن منتهى الصلاحية وذلك بعزبة الخلايفة بحى الوراق بالاضافة الى ضبط 720 لتر زيت طعام مجهول المصدر غير مدون عليه اى بيانات بقرية مسجد موسى بمركز أطفيح الى جانب ضبط وغلق 2 مستودع بوتاجاز بقريتى الواصلين وطموه بأطفيح للتصرف فى 887 أسطوانة بوتاجاز منزلى وبيعها بالسوق السوداء .