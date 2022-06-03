شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية المحلية ينفذ 2752 مشروعا باستثمارات 31,7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق صندوق التنمية المحلية مؤخرا على تمويل 703 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى 20 محافظة، بتمويل يبلغ 8,2 مليون جنيه، منها 6,8 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين، و 1,4 مليون مشاركة منهم فى تنفيذ المشروعات، و بذلك يبلغ عدد المشروعات التى مولها الصندوق منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو الماضى 2752 مشروعا بإستثمارات 31,7 مليون جنيه.

أعلن ذلك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز جهود الدولة الهادفة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات ، والتى تساهم في تشغيل الشباب بما يقلل من نسبة البطالة ، و يساعد فى سد احتياجات السوق المحلى ، و القيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم توجيه خطة عمل صندوق التنمية المحلية لتحقيق أهداف الوزارة فى دعم التنمية الاقتصادية فى قرى محافظات الصعيد ، والارتقاء بجودة حياة أهل الصعيد ، و أيضا قرى مبادرة "حياة كريمة" ، وتحقيق التنمية المستدامة بها من خلال خلق فرص عمل حقيقية ، وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات مشيراً الى أن محافظات الوجه القبلى حظيت بـعدد 1520 مشروعًا بنسبة تتجاوز 55% من إجمالى عدد المشروعات ، بتمويل 16,5 مليون جنيه بنسبة 52% من إجمالى الاستثمارات التى نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات .

وأشار شعراوى إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته ، مؤكدا على أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات ، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير ، و قال الوزير إن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة في هذا الشأن .

وكشف اللواء محمود شعراوى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات حيث نفذت 655 مشروعاً باستثمارات 5,4 مليون جنيه ، يليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 401 مشروعًا بإجمالي استثمارات تجاوزت 5 ملايين جنيه ، وبنى سويف بـ 205 مشروعات باستثمارات 3,5 مليون جنيه، ثم سوهاج بـ 201 مشروعاً بإجمالي استثمارات 2 مليون جنيه ، ثم الفيوم بـ 193 مشروعاً باستثمارات 2,2 مليون جنيه.

ولفت الوزير الى أن صندوق التنمية المحلية أولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى خلال العام المالى الحالى 2021/2022 ، لتتجاوز نسبة المشروعات التى نفذتها المرأة 67% ، و تتمكن من تنفيذ مشروع متناهى الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها ، كما أن النسبة وصلت 100% فى محافظة الإسماعيلية ، وبلغت 85% فى محافظة شمال سيناء ، و 83% فى سوهاج ، و زادت النسبة عن 75%بمحافظات الوادى الجديد و الجيزة و قنا مشيراً الى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال المعارض التى تنظمها الوزارة أو تشارك فيها، و تسويق المنتجات التراثية والحرفية واليدوية المتميزة من خلال منصة "أيادي مصر" ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفنى لهن.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ، ودعم القري المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع فى إقامة الصناعات التكاملية فى الريف ، مشيرا إلى أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات ، بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض ، وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.