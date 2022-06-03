شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 15 مسجدًا فى مختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم 15 مسجدًا من بينها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا ، و5 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2021 حتى تاريخه 1101 مسجد، منها 930 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، 171 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. الرحمن القبلي – الدارين - منقباد

2. أولاد حماد – الرويجات – ساحل سليم

3. التوحيد الكوم الأخضر - ديروط

4. الشاذلي – المندرة - منفلوط

5. السلام – بني شعران – بني عدي

6. قمر الزمان – بني عدي

7. أولاد عبد العزيز – أولاد بدين - ديروط

مديرية أوقاف البحيرة

8. سعد حسين البحرى – مركز دمنهور

9. الحمد – عزبة الديب الكبرى – زاوية غزال - دمنهور

مديرية أوقاف الشرقية

10. أبو حبيب القديم – الزوامل - بلبيس

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. المستشار شاكر – قرية أبو أحمد سيدي سالم

2. الرحمة – البخانيس – إدارة كفر الشيخ غرب

مديرية أوقاف البحيرة

3. عزبة المفتش – قرية أبيس المستجدة – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف أسيوط

4. أبو بكر الصديق -دير القصير- القوصية

5. أولاد جاد المولى – مير - القوصية

وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أن ما قامت به الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمارة بيوت الله (عز وجل) يعد نقلة غير مسبوقة كمًّا وكيفًا، بناءً وتطويرًا وصيانة، حيث بلغ إجمالي ما تم بناؤه بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو صيانة وترميمًا نحو (8500 مسجد).