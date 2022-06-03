شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع أول خط قطار سريع ومعدلات تنفيذه × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن أول خط قطار سريع جارى تنفيذه في مصر يمتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح ويربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وأبرز المدن التي سيربطها وما تم إنجازه حتى الأن من المشروع، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ يمتد المشروع بأطوال 660 كم.

2ـ المشروع ينطلق من مدينة العين السخنة علي ساحل البحر الأحمر حتى مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط.

3ـ يمر المشروع خلال مساره بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والإسكندرية وبرج العرب والعلمين.

4ـ يتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين حيث المرحلة الأولى تمتد بطول 460 من العين السخنة حتى العلمين ومخطط إنهاء تنفيذها خلال عامين.

5ـ المرحلة الثانية من المشروع تمتد من العلمين حتى مرسى مطروح بطول 200.

6ـ عدد محطات المشروع تبلغ 20 محطة تشمل 8 محطات سريعة و12 محطة إقليمية.

7ـ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة.

8ـ مخطط تشغيل بالمشروع بعد تنفيذه عدد 5 قطار قطار سريع بسرعة تشغيلية 200 كم/ الساعة وعدد 24 قطار إقليمي ستسير بسرعة 160 كم/الساعة.

9ـ تكلفة تنفيذ هذا المشروع تصل إلى حوالى 9 مليار دولار.

10ـ ينفذ المشروع تحالف من الشركات المصرية وشركة سيمنز العالمية.

11- جارى أنهاء أعمال الجسر الترابي لمسار المشروع والبدء فى إنشاءات المحطات.