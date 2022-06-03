شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة بسماء شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر خلال شهر يونيو
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل هذه الظواهر بالتواريخ كما يلى
3 يونيو - يقترن القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء عند دخول الليل وحتى غروبهما في التاسعة والنصف مساءا تقريبا .
4 يونيو - يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان في هذا اليوم ..
14 يونيو - اكتمال القمر (بدر ذو القعدة) حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.7 % ، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة تزامنا مع حصاد الفراولة في هذا الوقت من العام .
18 يونيو - يقترن القمر مع كوكب زحل في هذا اليوم .
21 يونيو - الانقلاب الصيفي ، حيث يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس ، وتكون اشعتها عمودية على مدار السرطان .. ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا لأنه اطول نهار في السنة .
21 يونيو - يقترن القمر مع كوكب المشتري في هذا اليوم .
22 يونيو - يقترن كوكب عطارد مع النجم الدبران (عين الثور) في هذا اليوم
24 يونيو - يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمي بلايدس (الاخوات السبعة) في برج الثور
27 يونيو - يقترن القمر مع كوكب عطار في هذا اليوم
29 يونيو - القمر الجديد (محاق ذو الحجة).. لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل ، وهو أفضل وقت لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة .