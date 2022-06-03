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بالتواريخ.. تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة بسماء شهر يونيو

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القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر خلال شهر يونيو 

 

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل هذه الظواهر بالتواريخ كما يلى 

 

3 يونيو - يقترن القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء عند دخول الليل وحتى غروبهما في التاسعة والنصف مساءا تقريبا .

 

4 يونيو - يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان في هذا اليوم .. 

 

14 يونيو - اكتمال القمر (بدر ذو القعدة) حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.7 % ، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة تزامنا مع حصاد الفراولة في هذا الوقت من العام .

 

16 يونيو - يصل كوكب عطارد اقصى استطالة له تبلغ 23.2 درجة من الشمس ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد .

 

18 يونيو - يقترن القمر مع كوكب زحل في هذا اليوم .

 

21 يونيو - الانقلاب الصيفي ، حيث يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس ، وتكون اشعتها عمودية على مدار السرطان .. ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا لأنه اطول نهار في السنة .

 

21 يونيو - يقترن القمر مع كوكب المشتري في هذا اليوم .

 

22 يونيو - يقترن كوكب عطارد مع النجم الدبران (عين الثور) في هذا اليوم

 

 

24 يونيو - يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمي بلايدس (الاخوات السبعة) في برج الثور  

 

27 يونيو - يقترن القمر مع كوكب عطار في هذا اليوم 

 

29 يونيو - القمر الجديد (محاق ذو الحجة).. لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل ، وهو أفضل وقت لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة .

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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