شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجه الصف الأول الثانوي.. المدارس تعلنها بعد انتهاء التصحيح الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن إعلان نتيجه الصف الأول الثانوى العام للفصل الدراسى الثانى بعد انتهاء التصحيح الإلكترونى وإرسال درجات الطلاب التى تمثل 70% إلى المدارس، موضحة أن النتائج من المقرر أن تعلن فى المدارس الأيام المقبلة، موضحة أن النتائج للصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعلن مو خلال المدارس.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم ألفنى، قال: "نتيجة سنوات النقل تعلن على "مستوى المدارس" وليس مركزيا وكما تعلمون فإن الجزء المقإلى تم تصحيحه على مستوى المدرسة وبالتإلى النتائج ليس لها موعد تحدده الوزارة وإنما كل مدرسة على حدة وكل ما تتدأوله السوشيال ميديا فى هذا الصدد لا أساس له على الاطلاق، ولنسأل من ينشر ويروج هذه الاشاعات عن مصادره