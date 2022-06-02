شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بنواكشوط يبحث مع وزير الصحة الموريتاني سبل تطوير التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير المصري في نواكشوط خالد يوسف اليوم، الخميس، مع وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي، سبل تنمية التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السفير خالد يوسف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط في نواكشوط - إنه بحث مع الوزير الموريتاني فرص تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية والخبرات العريضة التي يتمتع بها الاطباء المصريون فضلا عن السمعة المتميزة للادوية المصرية في ضوء قرب انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.



وخلال اللقاء قدم السفير للوزير الموريتاني، دعوة للمشاركة في المعرض الطبي الأفريقي الأول، والاجتماع الرابع للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات.