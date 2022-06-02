شكرا لقرائتكم خبر عن صور وأسماء 156طالبا وطالبة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة ، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.8 % ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4 % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7% .
ومن المقرر أن تعلن النتيجة على موقع المديرية غدا الجمعة بعد رفعها، وتظهر فى المدارس الأحد القادم.
كما يمكن الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .