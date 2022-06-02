شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق الواحات جزئيا لمدة يومين لإنشاء كوبرى مشاة أمام سوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة ، عملية غلق جزئى لطريق الواحات لمدة يومان لإنشاء كوبرى مشاة أمام سوق الجملة وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الواحات، ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بتركيب الباكيات المعدنية الخاصة بأعمال إنشاء كوبرى مشاة أمام سوق الجملة بطريق الواحات، مما يضطر الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لغلق طريق الواحات فى الإتجاهين ( جزئياً ) لمدة يومين تبدأ الجمعة الموافق 3/6/2022م وتنتهى السبت الموافق 4/6/2022 على أن تتم الأعمال فى الفترة مابين الساعة الــ 1 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 صباحاً فقط بالتناوب خلال فترة الأعمال، دون تعطيل الحركة المرورية.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.