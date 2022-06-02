شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية بالزيتون تصلى قداس عيد الصعود.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلت كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون مساء اليوم قداس الاحتفال بعيد الصعود اليوم الخميس، وسط الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

ويعتبر عيد الصعود من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية، ويعتبر احتفالا بصعود المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدابير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.

وتحتفل الكنيسة بعيد الصعود تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله استعدادا لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه، تنفيذًا لنبوة داود النبي والتي دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج.