شكرا لقرائتكم خبر عن كان نفسه يكون زى محمد صلاح.. انهيار أم الطفل أحمد يوسف فور رؤية جثته بالترعة.. إنفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، جهودهم لكشف غموض العثور على طفل عمره 12 عاما جثة هامدة بمياه قرية طاروط، بعد ساعات من اختفائه.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الأحرار، بوصول "أحمد.ي" 12 عاما مقيم قرية طاروط دائرة مركز شرطة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات اختفاء الطفل، وأخر مشاهدة للطفل وثقتها إحدى كاميرات المراقبة بالقرية لحظة استقلاله دراجة رفقة شاب، وبعدها اختفى وعثر عليه بترعة قرية طاروط جثة هامدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن، عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

وقالت جهاد والدة الطفل المتوفي، إن أحمد هو نجلها الولد الوحيد والذي خرج يوم الإثنين وتأخر في الرجوع، فخرجت للبحث عنه دون جدوي وهرعت للبحث عنه في كل مكان بالقرية، وساعدها أهالى القرية بالبحث ومراجعة كاميرات المراقبة، حتى تبين أن نجلها كان برفقة شاب يبلغ من العمر 21 عاما، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية والتى بدورها ألقت القبض عليه وتستكمل التحقيق معه.

وأضافت والدة الطفل المتوفى، أن نجلها توفى في نفس الشهر الذي توفي فيه زوجها، مطالبة بالقصاص من المتسبب في وفاة نجلها.