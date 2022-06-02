شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83% والان مع تفاصيل الخبر
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.8%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7% .
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.