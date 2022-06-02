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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83%

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021/ 2022  بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالبا وطالبة  حضر منهم 180891  طالبا وطالبة ونجح 147653.

 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87% ونتيجة إمتحانات الإعدادية بنسبة نجاح 63%.

 

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن  هناك 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة، كما حققت  إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح 96.8%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7% .

 

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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