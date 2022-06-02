شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نصيحة من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن التعامل مع البابل شيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة 2022 تعقد ورقيا عن طريق البابل شيت، كما أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام الاختيار من متعدد، وسيتم إتاحة ورقة إضافية للخطوات المطلوبة في بعض المواد، ويمكن استخدام ورقة المفاهيم في لجنة امتحانات الثانوية العامة، وسيتم تسليم مجلدات المفاهيم في لجنة امتحانات الثانوية العامة 2022 للاستعانة بها بدلا من كتب الوزارة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها: تبقى مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجان الامتحان بعد نهاية كل امتحان ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 11 نصيحة للطلاب للتعامل مع البابل شيت، قائلة:

1- اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.

2- استبدل ورقة الإجابة إذا كانت تالفة.

3- املأ بياناتك بشكل صحيح.

4- عند اختيار الإجابة الصحيحة ظلل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

5- تأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.

6- تأكد من الكتابة بالقلم الجاف الأزرق.

7- لا يجوز استخدام مزيل الكتابة corrector.

8- إذا أرادت تغيير اجابتك قم بوضع علامة × على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الأخرى.

9- إذا تم الشطب بأي طرقة أخرى على الإجابة فلن تحتسب الدرجة.

10- لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة.

11 - لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا، وتعود مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة إلى المدرسة نهاية الامتحانات للاستخدام في الأعوام التالية.