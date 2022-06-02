شكرا لقرائتكم خبر عن يا رايحين الحرم.. تعرف على المستندات المطلوبة قبل السفر للحج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لحج القرعة لهذا العام، وذلك بعد الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة العلانية، أبرزها جواز السفر وشهادة لقاح كورونا وشهادة تحركات.

وضعت وزارة الداخلية شروطا في جواز السفر المطلوب من الفائزين بحج القرعة لهذا العام، وذلك قبل السفر للأراضي المقدسة لأداء المناسك، حيث يجب أن يكون جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 11/5/2022م ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج مرفقاً به أصل (للإطلاع ).