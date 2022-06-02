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شكرا لقرائتكم خبر عن فندق ومول.. محطة بشتيل الجديدة للقطارات تخفف الضغط عن القاهرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل متمثلة في هيئة السكة الحديد، مشروع محطة قطارات بتشيل الجديدة بهدف خدمة جميع ركاب الصعيد، مع تخفيف الضغط والزحام على محطة مصر فى رمسيس.
مساحة المرحلة الأولى 36 فدانا
تضم 12 رصيفا
بها فندق 4 نجوم لخدمة رواد المحطة على الطراز الفرعونى
تضم 2 جراجات للسيارات الملاكى
بها غرف سكنية ومول تجارى
تضم ماكينات إلكترونية للدخول والخروج للركاب
تكلفة إنشاء المحطة 350 مليون جنيه
تساهم فى تخفيف الضغط على محطة مصر برمسيس
من المقرر تشغيلها نهاية عام 2022