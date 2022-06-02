فندق ومول.. محطة بشتيل الجديدة للقطارات تخفف الضغط عن القاهرة.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل متمثلة في هيئة السكة الحديد، مشروع محطة قطارات بتشيل الجديدة بهدف خدمة جميع ركاب الصعيد، مع تخفيف الضغط والزحام على محطة مصر فى رمسيس.