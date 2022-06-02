شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سنوات في عهد الرئيس السيسي.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " 8 سنوات في عهد الرئيس السيسي.. الاستقرار نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.. القضاء على الإرهاب.. تقليص الجرائم الجنائية.. حماية الاقتصاد الوطنى الأمن الإنسانى.. وتطوير بالأحوال المدنية ومراكز الإصلاح والتأهيل.. التوازن شعار العلاقات الخارجية.. الدولة تبنت نهجا محايدا تجاه أطراف المعادلة الدولية.. والدبلوماسية.. عكست أولوياتها وتجاوزت الجغرافيا نحو دور أكبر فى الأزمات العالمية.



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