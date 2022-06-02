شكرا لقرائتكم خبر عن لبيك اللهم لبيك.. تعرف على المستندات المطلوبة لحج القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لحج القرعة لهذا العام، وذلك بعد الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة العلانية.

والمستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج، هي:

− جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 11/5/2022م ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج مرفقاً به أصل (للإطلاع ) + صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دولياً من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة.

البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم (لقاح الأنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW "الحمى المخية الشوكية") أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة مع الإحتفاظ بها.

تقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها موضح به تمتعه بحالة صحية جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة وقادر على أداء فريضة الحج.

صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش حج مميكن) لكل فائز بقرعة الحج.

بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم فى سن التجنيد.. ويراعى تقديمهم مستند التجنيد عند السفر.

(3) صورة شخصية حديثة وواضحة مقاس (4 × 6)

− تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

− شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.