شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب اختيار موقع بشتيل لمحطة القطارات الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أنه تم تم اختيار منطقة بشتيل لإنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر وورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل بها نظرا لما تتمتع به من مقومات على رأسها، وقوعها في منطقة وسطية بين محطتى سكك حديد "رمسيس والجيزة" وكونها تقع فى محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر.

منطقة التقاء بين خطوط السكك الحديدية الرئيسية

منطقة وسطية بين كل من محطتى رمسيس والجيزة

يوجد العديد من وسائل النقل المتصلة بتلك المنطقة

تقع على 4 محاور رئيسية تسهل حركة النقل وهى "محور شارع السودان، ومحور ترعة الزمر، ومحور 26 يوليو، محور أحمد عرابى وشارع المطار"

تخفيف الضغط على كل محطات القطارات المركزية

بها مساحة تقترب من 57 فدانا

تقلل من حالات التكدس المرورى المختلفة فى شوارع القاهرة