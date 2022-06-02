شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة يعلن عن وظائف جديدة.. والتقديم عبر الموقع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف عن حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة بعقد عمل محدد المدة، قابل للتجديد سنويا بشرط (تفرغ كامل)، ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التقدم عبر الموقع الإلكتروني لييت الزكاة والصدقات من خلال الرابط التالي:

https://baitzakat.org.eg/careers/

وتشمل الوظائف المطلوبة أمين عام مساعد تنمية الموارد، وأمين عام مساعد شئون الأسرة والإسكان والبنية التحتية، ورئيس شئون المكاتب الإقليمية، وباحث مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وصيدلي، وباحث اجتماعي.

وتضمنت الشروط العامة لشغل الوظائف، أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معاف منها، وأن يكون المتقدم من قاطني محافظة القاهرة والجيزة طبقا لبطاقة الرقم القومي السارية في تاريخ الإعلان للوظائف مسلسل من ( 1 :5 ) . وفقا للجدول المرفق

ويشترط أن يكون المتقدم لوظيفية باحث اجتماعي من جميع محافظات الجمهورية عدا محافظات القاهرة والجيزة والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، وقنا، أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات والكليات والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

ويتم التقدم بالسيرة الذاتية خلال الفترة من 2022/6/2 وحتي نهاية يوم عمل 2022/6/15 ولن يتم استقبال السيرة الذاتية بعد هذا التاريخ. وعلى الراغبين فى التقدم للوظائف المعلن عنها ارسال السيرة الذاتية على الموقع الرسمي لبيت الزكاة والصدقات المصري

وأوضح بيت الزكاة والصدقات أنه لن يلتفت الي أي طلبات ترد بالبريد او تسلم باليد مع ضرورة الالتزم بادراج الوظيفة المعلن عنها .

وسيتم التواصل مع المرشحين تليفونيا لتحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بالقاهرة بمقر مشيخة الأزهر الشريف.