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طارق الخولى ينشر صورا ولقطات حية من الإفراج عن 5 محبوسين جدد بعفو رئاسى

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القاهرة - سامية سيد - نشر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، فيديو ولقطات ملعدد من المحبوسين الذى صدر قرار بالإفراج عليهم، عصر اليوم الخميس، وهم الآتى  خلود سعيد، حسين خميس شبل مبروك، عبد الرحمن موكا، علاء عصام رمضان، محمد محيى الدين محمد.

 

وأكد النائب طارق الخولي، في تصريحات سابقة،  أن العمل مستمر خلال الفترة القادمة، ولايوجد سقف زمني معين، حيث تعكف اللجنة في عملها حتى خروج كافة الشباب المستهدف خروجهم من السجون".

 

 


الإفراج عن المحبوسين
الإفراج عن المحبوسين

انتظار المواطنين
انتظار المواطنين

جانب من الإفراج عن المحبوسين
جانب من الإفراج عن المحبوسين

جانب من المواطنين
جانب من المواطنين

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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