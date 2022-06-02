شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: العثور على مقبرة أثناء تنقيب مواطن عن الآثار فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الأقصر) بالحفر خلسة داخل مسكنهما بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، تم استهدافهما بمسكنهما وأمكن ضبطهما، وتم العثور داخل مسكن الأول على (مقبرة صخرية مُغطاة بطبقة من الطمى وبها ممر يؤدى إلى 2 غرفة، وكذا يوجد حفر يؤدى إلى سرداب وبعض كسر الفخار الغير مُكتملة- الأدوات المستخدمة فى الحفر)، كما تم العثور بمسكن الثانى على (2 حفر غير منتظم الشكل أحدهما ينتهى بسرداب ووجود كمية كبيرة من ناتج الحفر - أدوات الحفر).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بقيامهما بالحفر والتنقيب بمنزل كلاً منهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.