شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوقع قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 28 لسنة 2022 بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021.
وبلغت استخدامات الموازنة العامة للدولة تريليونين و140 ملياراً و450 مليوناً و645 ألفاً و175 جنيهأ.
وبلغت المصروفات تريليوناً و578 ملياراً و774 مليوناً و72 ألفا و725 جنيهاً.
وبلغت الإيرادات تريليوناً و108 مليارات و725 مليوناً و220 ألفاً و715 جنيهاً.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.