شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ستوكهولم +50 الطريق إلى COP27 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مؤتمر الأمم المتحدة المقام في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم، الخميس، بعنوان "ستوكهولم +50" طريقا إلى مؤتمر الأطراف المعنى بالمناخCOP27 المقرر إقامته في مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وبحسب إعلام الأمم المتحدة أنه يسعى المؤتمر إلى تعزيز استجابتنا لحالة الطوارئ الكوكبية الثلاثية - اضطراب المناخ والتلوث، فقدان التنوع البيولوجي، ويعد فرصة لتشجيع العمل على وضع الوعود المُقدمة في جلاسكو موضع التنفيذ في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

والتقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع رئيسة وزراء السويد قبل ساعات من مؤتمر "ستوكهولم +50 " المقرر عقده اليوم، وغدا، في العاصمة السويدية احتفالاً بذكرى مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972 حول البيئة البشرية والاحتفال بمرور 50 عاماً على العمل العالمي البيئي.

ووفق تقرير الأمم المتحدة قال جوتيريش " يهدف الحدث ليكون بمثابة نقطة انطلاق لتسريع تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة "عقد من العمل" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام لعام 2030 ، واتـفاق باريس بشأن تغير المناخ، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، وتشجيع اعتماد خطط تعافي خضراء لما بعد جائحة كوفيد-19.

وحول معالجة أزمة الغذاء، شدد جوتيريش على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة، من خلال رفع قيود التصدير، وتخصيص الفوائض والاحتياطيات للفئات السكانية الضعيفة، ومعالجة الزيادات في أسعار الغذاء لتهدئة تقلبات السوق.