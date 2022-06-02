شكرا لقرائتكم خبر عن أحفاد عباس العقاد يشاركون فى التوعية بالتغيرات المناخية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد منزل الأديب الراحل عباس محمود العقاد فى محافظة أسوان جلسه نظمها أحفاده وأقاربة لأهالى القرية من الأطفال والسيدات، للتوعية بقضايا التغيرات المناخية والحديث عن قمة المناخ التى تستضيفها مصر فى الفترة من 6 إلى 18نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأدار الحوار كمال حلمى، من الاتحاد النوعي للبيئة فى أسوان، كأحد المنصات المحلية فى المحافظة للمشاركة فى بلدنا تستضيف قمة المناخ التى تم إطلاقها تحت رعاية وزارة التضامن والبيئة، والمكتب العربى للبيئة والتنمية، ضمن مبادرات المجتمع المدنى لإطلاق الحوار الوطنى حول مؤتمر المناخ وأهميته لمصر والعالم.

أطلقت منصات المجتمع المدنى تحت رعاية وزارة التضامن مبادرة "بلدنا تستضيف تغير المناخ"، ما أسموه بـ"ميثاق شرف لمواجهة التغيرات المناخية" في ضوء التهديدات المتنامية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض بما يؤثر على الموارد واستقرار المجتمعات المحلية.