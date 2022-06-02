شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الطريقة الشبراوية لمحمد صلاح: لعيب لعبك نار فى مكانك لا يجاريه جار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الشيخ محمد عبد الخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، عددا من أبيات الشعر لنجم ليفربول محمد صلاح، دعماً له، وجاءت أبيات الشعر كالآتى: يا بن مصر البار شرفت بك الديار.. أخلاقك كلها فخار.. لعيب لعبك نار فى مكانك لا يجاريه جار.. أنت فى القلب منار يقتدى بك الأخيار.. سلام عليك وسلام لك من الواحد القهار.. أحبك فأحببناك فذاك نعم الاختيار.. وصلاة ربى على الهادى نبينا هو المختار.

من جانب آخر تستعد الطرق الصوفية لاختيار 10 ممثلين لها بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، فى انتخابات تجرى يوم الخامس من يونيو الجارى، لمجلس يستمر ثلاث سنوات، حيث أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى، عقد انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بمقر المشيخة العامة الجديد بالدراسة وذلك وفقاً لنص القانون 118 لسنة 1976.