شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع "الإيفاد" آفاق التعاون والمشروعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برسيلا توريس، كبير مستشاري المشتريات بالإيفاد، ونتالي جبرايل، كبير مسئولي المشتريات بإقليم الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا، ومحمد الغزالي - مسئول مشروعات الإيفاد بمصر بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الإيفاد فى عدد من الموضوعات الهامة، ومنها مؤتمر COP27 المقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

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تناول اللقاء التعاون في بناء القدرات للكوادر العاملة بمشروعات الإيفاد بمصر والدور المنوط بهم في تنفيذ المشروعات علي أكمل وجه لتحقق الأهداف المنشودة منها وقد أشاد مسئولي الإيفاد بالكوادر الموجودة في عدد من المشروعات المنفذة بمصر، وفي سياق متصل أكد القصير على ضرورة إبراز هذه النماذج وقصص النجاح فى قمة المناخ والخاصة بمشروعات الإيفاد، ‏ومن بينها مشروع سيل SEAL في المؤتمر القادم COP27.

‏كما أكد القصير على أن الدولة المصرية تعمل جاهدة علي الإسراع من الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء العمل الحكومي في تنفيذ المشروعات بمصر، والانتهاء من المشروعات المعلقة، ‏ووعد مسئولي الإيفاد بعرض النماذج المصرية الناجحة على مجلس محافظي الإيفاد القادم.

من جانبهم، أكد مسئولو الإيفاد أن نظام المشتريات الجديد الذي تعمل به مشروعات الايفاد في مصر هو نظام فعال للتخطيط والمتابعة للتأكيد على مخرجات المشروعات وتحقيقها لأهدافها وسيتم اطلاق النسخة التجريبية لبرنامج المشتريات الجديد في مصر في سبتمبر المقبل.

رحب " ‏القصير" بإطلاق البرنامج تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي واقترح أن يتم الإطلاق من المركز التنسيقي بالأقصر كونه منارة للتدريب والتعاون المستدام بين مصر والأشقاء من الدول الأفريقية المختلفة.