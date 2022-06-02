شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المعاهد الأزهرية: اللغات الأجنبية لا تقل أهمية عن عنايتنا بتعليم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن اللغة تشكل هوية وثقافة الأمة، مؤكدا أن عناية الأزهر الشريف بتعليم اللغات الأجنبية لا تقل أهمية عن عنايته بتعليم اللغة العربية، وذلك لحرصه على أن يكون أبناءه وطلابه على وعي بهوية الأمم الأخرى، بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل والاندماج مع الثقافات المختلفة.

وأشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال كلمته باحتفالية الأزهر والمجلس الثقافي البريطاني بتخريج دفعة جديدة من مدرسي برنامج ورش عمل مدرسي الأزهر المعروف بـ"AATAGs" لتعلم مهارات اللغة الإنجليزية، بالتعاون المقام بين الأزهر والمجلس الثقافى البريطانى لتدريب معلمى اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية بهدف دعم أوجه التنمية المهنية المستدامة لهم، بما ينعكس على قدرات طلاب الأزهر ويرفع من كفاءتهم لمواكبة تطورات العصر.

وأوضح داوود، أنه قد تم تدريب 4605 معلمين أزهريين على مستوى جميع المناطق الأزهرية والإدارات التعليمية، على مهارات تدريس اللغة الإنجليزية، وتم اختيار أفضل المدربين خلال فترة برنامج AATAGs، ومكافئتهم بمنحة مجانية من جامعة بإنجلترا، بالإضافة إلى حضور 187 مدربا لمؤتمر النايل تيسول، وترشيح عدد أفضل ثلاثة مشاركين بالبرنامج من الأزهر الشريف للمشاركة في مؤتمر في أيا تيفل بانجلترا.

وينظم الأزهر الشريف، اليوم الخميس؛ احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات، لتخريج وتكريم دفعة جديدة من مدرسي الأزهر، ضمن برنامج ورش عمل مدرسي الأزهر المعروف بـ"AATAGs"، وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، في مجال التنمية المهنية المستدامة، وانطلاقا من رؤية مصر 2030، بحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والسيدة روث كوكث، نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني، ونخبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف والسادة أعضاء المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.