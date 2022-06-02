شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل لسائقين درجة أولى وثانية بخطوط الأتوبيس الذكى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مواصلات مصر المشغلة للأتوبيس الذكى بنطاق القاهرة الكبرى، عن قبول دفعة جديدة لسائقين الرخصة الدرجة الثانية لعام 2022، للعمل لديها.

وأوضحت الشركة أن الشروط الخاصة باستلام العمل هى:

- يجيد القراءة والكتابة.

- حسن المظهر وحسن التعامل مع العملاء.

-حد أقصي للسن 55 عاما - الرخصة أولي وثانية فقط.

- طبيعة العمل: من 6 صباحا لـ2 ظهرا، ووردية ليلة من 2 ظهرا لـ10 مساء.

المميزات: حوافز وقسائم شراء، توفير باص ينقلك من أقرب نقطة إليك للجراج، من الساعة ٩ صباحا.

راتب أساسي: 2500جنيه - حوافز شهرية تصل بالراتب تصل إلى 8000 جنيها - حوافز إضافية على بيع كارت مواصلاتي - بقيمة 10 جنيهات على الكارت - كوبون شراء يومي من أحد المتاجر الكبرى بقيمة 50 جنيها - تأمين اجتماعي- تأمين صحى خاص - تأمين ضدد الحوادث 50 ألف جنيه - إجازات سنوية، زيادات سنوية، يوجد سكن وظيفي للسائقين المغتربين عن القاهرة الكبرى.

التقديم يومي الأربعاء والسبت من 9 صباحا حتى 12 ظهرا، العنوان ميدان ليلة القدر جراج مواصلات مصر.