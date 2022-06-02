شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها مصر.. إندونيسيا تضيف 12 دولة جديدة لقائمة الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة عند الوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الإندونيسية إضافة 12 دولة أخرى إلى قائمة الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة عند الوصول للسياحة، والتى كانت تضم فى السابق مواطنين من 60 دولة فقط حول العالم .