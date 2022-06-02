شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. طائرة مصر للطيران تحلق فى سماء مدينة "دبلن" بآيرلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت اليوم، الخميس، أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى مدينة دبلن بدولة آيرلندا على رحلة رقم MS775، والتى غادرت من مبنى الركاب رقم 3، والتي من المقرر أن يتم تسييرها بمعدل 4 رحلات أيام السبت، الأحد، الثلاثاء، والخميس، من كل أسبوع باستخدام أحدث طرازات الشركة وهى الإيرباص A320NEO المزودة بأحدث الخدمات الترفيهية والشاشات الشخصية بجميع المقاعد وخدمة الإنترنت Wi-Fi وخدمات التجوال.

ومع هبوط طائرة مصرللطيران للمرة الأولى بمطار دبلن حرصت مصر للطيران على الترحيب بركاب رحلتها الأولى من القاهرة إلى دبلن من خلال توزيع الهدايا التذكارية عليهم.

ويأتي تسيير هذا الخط الجديد تزامنا مع احتفال مصر للطيران بعيدها الـ90 وتأكيدا على سعي الشركة جاهدة إلى الاستمرار في تنفيذ خطتها للتوسع في شبكة خطوطها الجوية من خلال فتح نقاط جديدة وزيادة الترددات إلى العديد من نقاطها الجوية.