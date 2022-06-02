شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ وميدانى السلام والصداقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال جولته بعدد من مشروعات التطوير في مدينة شرم الشيخ اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه أعمال تطوير مدخل المدينة من المطار مروراً بـ"ميدان السلام"، وميدان "الصداقة".

وخلال تفقده للأعمال الجاري تنفيذها، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مدينة شرم الشيخ، وقال المحافظ: في ضوء تكليف القيادة السياسية بأن تكون مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء استعدادا لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، فقد تم التخطيط لتنفيذ عدد كبير من المشروعات، والتي نحرص على الانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية؛ بما يليق بمكانة مصر عالميا، ولتصبح شرم الشيخ أكبر مدينة جاذبة للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، شرح المحافظ موقف تطوير طريق السلام بشرم الشيخ، والمنطقة على شمال الطريق باتجاه المطار، والمنطقة بمطلع الهضبة يمين الطريق، حيث يتم تشجير الطريق الأوسط، وكذا تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ من المطار وميدان الصداقة والسلام.

كما أوضح اللواء خالد فودة، أن المشروعات التي يجري تنفيذها تتضمن إنشاء كوبرى علوى على الطريق الأوسط "طريق الملك سلمان"، وإنشاء 5 محاور عرضية تربط بين طريق السلام والطريق الأوسط، فضلا عن أعمال تطوير الطريق الدائري بطول 28 كيلو، وتشمل 10 حارات مرورية جديدة 5 حارات في كل اتجاه، كما يتم إقامة 3 كبارى جديدة وتوسعة جميع الطرق القائمة حاليا بالمدينة، وذلك من أجل تسهيل حركة المرور ومنع أي تكدس.

وفي هذا الإطار، أشار المحافظ إلى الانتهاء من تطوير الطرق والكبارى العلوية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تمت عملية استلام أعمال الإنارة والطبقة السطحية، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام، وفي الوقت نفسه تم رفع كفاءة بعض المنشآت التابعة لوزارات الكهرباء (محطات محولات الكهرباء)، والبترول (محطات وقود وغاز) والإسكان (محطات مياه وصرف صحي، وخزانات استراتيجية)، والنقل.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن، وتسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق ذلك.



