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وزير الحج السعودى: أطلقنا خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج السعودية

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، إن الوزارة أطلقت خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة العربية السعودية وتأشيرة الزيارة لأداء العمرةتصدر الآن خلال 24 ساعة فقط.

 

ومن جهة ثانية أوضح الوزير أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج؛ موضحًا أن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام فى المقام الأول.وفق قناة الإخبارية السعودية.

 

وقال "الربيعة": التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، وبطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.

 

وأعلن الوزير أن الاستعدادات اكتملت و"نعمل على ضمان صحة الحجاج خلال حج هذا العام".

 

وقد جددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تأكيدها بأن "التحصين" بأحد لقاحات شرطٌ لأداء فريضة الحج لهذا العام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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