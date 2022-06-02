شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - الخميس 2 يونيو والجمعة 3 يونيو:
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - الخميس 2 يونيو والجمعة 3 يونيو:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء على فترات متقطعة
- الأحد 5 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
- الإثنين 6 يونيو والثلاثاء 7 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة