شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - الخميس 2 يونيو والجمعة 3 يونيو:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء



نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة - السبت 4 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء على فترات متقطعة





- الأحد 5 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة





- الإثنين 6 يونيو والثلاثاء 7 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة