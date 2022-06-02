شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و800 مليون جنيه صافى إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف فى 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حسن فى بيان للوزارة اليوم، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من 1 /7 /2021م وحتى 31 /5 /2022 من العام المالي الحالي 2021/ 2022م مبلغًا وقدره (1,803,651,000) بزيادة قدرها (206,667,055) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 12,9% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020/ 2021م ، وبزيادة قدرها (532,070,027) جنيهًا، بنسبة زيادة قدرها (41,8%) عمَّا تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020م.
وأكدت هيئة الأوقاف المصرية، فى وقت سابق أن مال الوقف هو مال الله وحق لما أوقف له لا يسقط بالتقادم وتحذر من المماطلة في أداء حقه وأنها تعد قائمة سوداء بالمعتدين على أي وقف أو المعطلين لتنفيذ أي حكم لصالحه والمتقاعسين عن أداء حقه عليهم .