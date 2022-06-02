شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعلن عن تكاليف حج القرعة لهذا العام والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين لاستكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج، والتعليمات التى يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج، وذلك على النحو التالى:

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج

− جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 11/5/2022م ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج مرفقاً به أصل (للإطلاع ) + صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دولياً من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة.

وسيتم رفض إستلام جواز السفر فى الحالات التالية:

▪ جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

▪ اختلاف الرقم القومى أو الأسماء بالجواز الدولى عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى.

▪ عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

▪ جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل.

▪ عدم إرفاق أصل + صورة شهادة التحصين الدولية بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19).

- البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم (لقاح الأنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW "الحمى المخية الشوكية") أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة مع الإحتفاظ بها.

- تقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها موضح به تمتعه بحالة صحية جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة وقادر على أداء فريضة الحج.

- صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش حج مميكن) لكل فائز بقرعة الحج.

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم فى سن التجنيد.. ويراعى تقديمهم مستند التجنيد عند السفر.

− عدد (3) صورة شخصية حديثة وواضحة مقاس (4 × 6) مع مراعاة الآتى :

o ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون.

o طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80 % من الصورة.

o مراعاة عدم إرتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء، وبالنسبة للسيدات عدم إرتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة وترفق بالغلاف الخلفى للجواز.

o يتم وضع الصور داخل مظروف صغير يدون عليه وعلى خلفية كل صورة إسم الحاج ويثبت المظروف بالغلاف الخلفى للجواز.

− تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

− شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

تحصيل رسوم حج القرعة

− يبدأ سداد رسوم كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى ، مصر، القاهرة) ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى ("مدفوعة حج القرعة" على الكود المؤسسى الخاص بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة رقم "11500201") اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5/6/2022م وحتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022م.

ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام وهى: مبلغ (74500) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة جنيهاً تكلفة الحج وصك الهدى إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (19990) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعون جنيهاً بإجمالى مبلغ (94490) أربعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون جنيهاً لكل فائز على حده فيما عدا حالات المحارم والمرافقين، حيث يتم السداد سوياً وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى .

− يعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 5/6/2022م حتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022م بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج.

− فى حالة الإعتذار بعد سداد الرسوم يتم رد التكاليف للفائز بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداه فقط، أما بالنسـبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقوم الفائز بتقديم طلب للإدارة العامة للشئون الإدارية للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران يفيد عدم سفر الحاج لإتخاذ اللازم بشأنه، دون أدنى مســئولية على وزارة الداخلية.

يلتزم الفائز بفرصة حج القرعة بالآتى:

- احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تفيد إستخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج وضرورة إبرازها لمأمور الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لا يتجاوز قيمته ( 10,000 دولار أمريكى) فقط عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى.

- الإلتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة من وسائل التصوير.

- الإلتزام بالتعليمات والضوابط التى تصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

- الإلتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الإجتماعى الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) .

- اصطحاب شهادة التطعيم المعتمدة دولياً من وزارة الصحة والخاصة بتلقى الحاج الجرعات الأساسية من لقاحات (كوفيد – 19) المعتمدة من وزارة الصحة وكذا يتنبه على الحاج بإجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد السفر إلى المملكة العربية السعودية وفى حالة ظهور نتيجة المسحة الطبية إيجابية للمرض فستلغى فرصة الحج للفائز المصاب على الفور دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.