شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يفتتح أول مكتب توثيق داخل فرع اتصالات مصر بالنزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، أول مكتب توثيق داخل فرع شركة اتصالات مصر بالنزهة، والذي يأتي ضمن 20 مكتب جاري افتتاحها في أفرع الاتصالات، وذلك للتيسير على المواطنين في تقديم خدمة توثيق المحررات والتوكيلات.

ومن المقرر أن يبدأ العمل رسميا داخل مكتب التوثيق بفرع اتصالات مصر بالنزهة يوم السبت المقبل الموافق 4 يونيو المقبل، حيث يتواجد بداخله موثق يقوم بتوثيق كافة المحررات ما عدا المحررات التي تلتزم بالاختصاص المكاني كمحرر اثبات التاريخ.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل التي وضعها المستشار عمر مروان وزير العدل لتطوير قطاع الشهر العقاري والتوثيق والتي تتضمن التوسع في افتتاح مكاتب التوثيق في أكثر من مكان، حيث سبق افتتاح مكاتب توثيق داخل مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية بالأحياء والمحافظات وداخل الأندية الرياضية والاجتماعية والنقابات المهنية.