شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة الأزمات بالمستشفيات التعليمية تبحث ملف "جدرى القرود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، أن مواجهة الكوارث والأزمات الطبية بأسلوب علمى يأتى على رأس أولويات الدولة وتولى القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي أهمية بالغة، وفى هذا السياق عقدت لجنة إدارة الأزمات والكوارث الطبية بالهيئة اجتماعها اليوم بحضور ممثلى اللجنة بوحدات الهيئة وجميع مديري مستشفيات ومعاهد الهيئة لمناقشة المستجدات التى طرأت بعد ظهور مرض (جدرى القرود) وكيفية الإستعداد لهذه الأزمة الطارئة، وتدريب الأطقم الطبية على كيفية التعامل معها والحد من انتشارها، وسبل رفع الوعي الصحى لدى المواطنين بخصوص هذه الأزمة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدائم نحو الاهتمام بالإداره المنهجية العلمية في إدارة الكوارث والأزمات الطبية لتدريب الفرق الطبية على التعامل مع مختلف الكوارث والأزمات التى قد تواجههم أثناء عملهم، تم اليوم عقد اجتماع موسع للجنة الأزمات والكوارث الطبية بالهيئة لمناقشة تداعيات أزمة جدرى القرود التى تواجه بعض دول العالم حاليا.

وأفادت الدكتورة ريهام غلاب، المشرف على لجنه إدارة الأزمات والكوارث الطبية بالهيئة بأن هذا الاجتماع يهدف إلى الوقاية والتقليل من الآثار المحتمله لهذه الأزمة والتدريب على التعامل معها ، وذلك بهدف منعها والتقليل من آثارها ، والتدريب على التعامل مع الخطر المتوقع والتنبؤ به والتعامل معه بشكل يقلل من الأزمات التى قد تواجه الفريق الطبي والمجتمع ، والتأكيد على استمرارية توفير المستلزمات الطبية بشكل دائم ، وتابعت بأن من مهام إداره الأزمات والكوارث الطبية رد الفعل السريع والاستجابة السريعة للأزمات والكوارث الطبية، والحد من الآثار المترتبة عليها بالإستخدام الأمثل للموارد المتاحه ، وتقليل عدد الوفيات والمضاعفات الناتجه عن هذه الأزمة والتدريب على الخطط اللازمة لمواجهتها وتعديل الخطط السابقه ، وقد قامت اللجنة بعمل حملة توعيه واعداد ملصقات وبوسترات توعية لمرض جدرى القرود لتوزيعها على جميع وحدات الهيئه لتوعيه المواطنين بخطوره المرض.

كما أشارت إلى أهمية المرحله الرابعة والأخيرة من دورة حياة الأزمة وهي التعافي ، والتدريب على متابعه وحماية المرضي ناقصي المناعه مثل مرضي الأورام والغسيل الكلوى من إصابتهم من فيروس كورونا عبر اعطائهم الأجسام المضادة الحديثة التى وفرتها الدولة لحماية مرضاها بالمجان.

وأضاف د. وائل الدرندلى.. نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بأن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر وطرح العديد من الرؤى المختلفة لمواجهة الأزمة ، كما تم القاء العديد من المحاضرات الهامة لمناقشة الموضوعات ذات الصلة ، حيث قام دكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس اللجنه العلميه لفيروس كورونا بالهيئة بتقديم محاضره عن مجهودات الهيئه فى الوقايه من فيروس كورونا خلال موجاته المختلفة ، وكيفية التعامل معها ، كما قامت الدكتوره إلهام عزت مدير مكافحة العدوى بالهيئة بإلقاء محاضرة عن دور فرق مكافحة العدوى الهام والحيوي فى التعامل مع مثل هذه الأزمات والكوارث ، وقام الدكتور حمدي ابراهيم رئيس قسم الرعايه المركزه في مستشفى حميات امبابه بتقديم محاضره عن جدرى القرود وكيفيه التعامل معه.