شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة دولية يزرعون 60 شجرة مثمرة بمشاتل وزارة الرى بالقناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مشاتل وزارة الري بالقناطر الخيرية التابعة للوزارة فعاليات زراعة 60 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والرمان والتوت، بمشاركة 69 طالباً وطالبة بإحدى المدارس الدولية، وتحت إشراف مؤسسة "شباب بتحب مصر" بالتعاون مع مؤسسة Thyssenkkrupp الالمانية والمعنية بالتكيف مع التغيرات المناخية.

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن رعاية الوزارة لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم مجهودات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ، وإدراكا لحجم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه ، خاصة فى ظل إستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ، وتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخى".

تأتي هذه المبادرة ضمن مشروع "شجرة النيل" الذي أطلقته مؤسسة "شباب بتحب مصر" العام الماضي في اليوم العالمي للبيئة، بهدف زراعة نصف مليون شجرة خلال ثلاث سنوات للتكيف مع التغيرات المناخية ، بالتعاون مع وزراة الموارد المائية والرى وعدد من المؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص، مع الحرص علي مشاركة السكان المحليين فى أنشطتها المختلفة.

وكانت مؤسسة "شباب بتحب مصر" وبرعاية وزارة الموارد المائية والري ، وبالتعاون مع مؤسسة Thyssenkkrupp الألمانية، قد سبق لها زراعة 1000 شجرة مثمرة على جانبي ترعة منشأة دهشور بمحافظة الجيزة والتي تم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، وزراعة 200 شجرة مثمرة بحديقة الياسمين بالقناطر الخيرية.

الجدير بالذكر أن الوزارة إنتهت مؤخراً من تطوير حديقة لؤلؤه الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحة 5 أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة ، كما تم البدء في تطوير وتوسعة حديقة التوفيقي الواقعة على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي بين قنطرتى فم الرياح التوفيقي القديمة والجديدة على مساحه 3 أفدنة ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 فدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية ، ويتم تنفيذ جميع أعمال التطوير ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة اعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.