شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يكشف تفاصيل كتاب "من أحاديث المذياع" للشيخ محمد عبد الله دراز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للازهر الشريف ، تقريراً عن كتاب " من أحاديث المذياع للشيخ محمد عبد الله دراز، وقالت الصفحة : انطلاقًا من أن شباب هذا الجيل لم تُتح لهم فرصةُ الاستماع للأحاديث التي ألقاها الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز، رحمه الله، عبر الأثيرِ، منذ بداية القرن العشرين الميلاديِّ، حرص الأزهر الشريف أن يُزوِّدَ الشباب والأمةَ الإسلاميةَ بهذه المختارات الفريدة للشيخ دراز، التي تُقوِّي الإيمان في النفوس، وتدعم في الضمائر أهمَّ الأخلاق، وتشحذ الإرادةَ للقيام بجلائل الأعمال، فكان هذا الكتاب "من أحاديث المذياع"، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهرِ الشَّريفِ.

إن هذا الكتاب هو نظراتٌ في الدين والأخلاق، منها ما يهتم بتفسير حكمة الشريعة والأهداف الخُلُقية والاجتماعية الكامنة وراء فرض شعائر الصلاة والزكاة والحج، ومنها ما يتصل بشرح آداب القرآن في المعاملات، ومنها ما يتعلَّق ببيان السبل التي تجعل الإنسان يحقِّق الخير لنفسه ولوطنه.

ويحتوي الكتاب على 44 حديثًا إذاعيًّا، وهي على النحو التالي: نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم، بقية نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم، رسالة الإسلام وسر نجاحها، المجتمع الصالح وكيف يتكوَّن؟ بين العدل والفضل، متى يكون العدل فضيلة؟ أزمة الصدق، الإسلام وكرامة الفرد، ما حقيقة تلك الكرامة؟ فاكهة المجالس، الإسلام والرِّق، الرسول في القرآن، نشأة الرسول، الهجرة النبوية بداية عهد جديد للإنسانية، كيف هاجر الرسول، هجرة الرسول في القرآن، يوم الهجرة النبوية، مواطن العبرة من غزوة أُحُد، إيمان ورجولة ووفاء، تحويل القبلة، التفاني في العقيدة، مكة وطن روحي لجميع المسلمين، الحركة المفقودة في أنظمتنا الاجتماعية، استقبال رمضان من وحي الهلال، رمضان شهر الهدى والرحمة، مغزى شريعة الصيام، الجانب الاجتماعي في فريضة الصيام، ليلة القدر، للصائم فرحتان، وداع رمضان، المعاني الإنسانية في عيد الفطر، الأعياد الإسلامية- مقاصدها وآدابها، الحج ووحدة الشعوب الإسلامية، دعوة إلى الوفاء بحقِّ المجاهدين، الجوانب الاجتماعيَّة في الحج، يوم عرفة، إلى روضة الرسول، وصايا القرآن الكريم، سلاحان جديدان في أيدي الأعداء، ثمرة الجهاد، فترة لا فتور، تعبئة وتعبئة، التحرير والتحرر والحرية، أسباب القوة المعنوية.

يُذكر أن الشيخ محمد عبد الله دراز وُلِدَ في قرية (محلة دياي) التابعة لمحافظةِ كفر الشيخ، في عام 1894م، التحق بالأزهرِ الشريف، وتلقى العلم على كبار العلماء، وتصدَّى للتدريس في الجامع الأزهر في نفس عام تخرجِه، ثم رشَّحه الأزهر لبعثةٍ علميةٍ في فرنسا عام 1936م، حصل في نهايتها على الدكتوراة من جامعة السوربون بفرنسا عن رسالته "دستور الأخلاق في القرآن"، وتوفِّي رحمه الله عام 1958م.