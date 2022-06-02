شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى لـ"أ ش أ": القيادة السياسية وجهت بإنتاج كل ما تحتاج إليه الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد أحمد مرسى، أن القيادة السياسية وجهت بإنتاج كل ما تحتاج إليه الدولة المصرية، وذلك من قبل حدوث الأزمة العالمية التي تشهدها خطوط الإمداد اليوم.