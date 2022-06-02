شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح الفرق بين الإصابة بالأنفلونزا والكورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة في البرلمان عن الفرق بين أعراض الإصابة بالكورونا والأنفلونزا مؤكدا أن الفيروسين لهم نفس الأعراض .
وقال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة في البرلمان إنه يفضل عدم مخالطة المصابين بالانفلونزا، وكذلك الكورونا مع الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية .
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.