شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح الفرق بين الإصابة بالأنفلونزا والكورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة في البرلمان عن الفرق بين أعراض الإصابة بالكورونا والأنفلونزا مؤكدا أن الفيروسين لهم نفس الأعراض .

وقال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة في البرلمان إنه يفضل عدم مخالطة المصابين بالانفلونزا، وكذلك الكورونا مع الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية .

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 35 مليونًا و178 ألفًا و603 من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.