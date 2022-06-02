شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن 13 شخصا من عائلة واحدة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن 13 شخص من عائلة واحدة من مواليد فلسطين لتجنسهم بجنسية أخرى دون الحصول على إذن مسبق. وجاءت أسماء العائلة المنشورة في نص القرار كالأتي: قرار رقم 35 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ تسنيم أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 11/12/1985. قرار رقم 36 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ فاطمة أحمد حمدان محمد حماد برهوم- مواليد فلسطين بتاريخ 18/10/1987. قرار رقم 37 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ خديجة أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 5/9/1984. قرار رقم 38 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ إسراء أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 8/2/1997. قرار رقم 39 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ شيماء أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 16/11/1992. قرار رقم 40 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ آلاء أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 18/11/1998. قرار رقم 41 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ أسماء أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 29/4/1983. قرار رقم 42 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ سمية إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 25/11/1991. قرار رقم 43 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ إبراهيم أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 1994. قرار رقم 44 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عبد الرحمن إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فسطين – بتاريخ 27/5/1999. قرار رقم 45 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ صلاح الدين إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 26/10/1995. قرار رقم 46 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 19/9/1962. قرار رقم 47 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ بلال أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 8/8/1989.