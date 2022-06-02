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خطوات استخراج شهادات البيانات من وحدات المرور.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - توجد مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها.

 

تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج

 

تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل

 

تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها

 

  - نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة

 

  -صورة بطاقة الرقم القومى سارية والإطلاع على الأصل

 

-رخصة القيادة أو بدل فاقد لها

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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