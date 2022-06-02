شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج شهادات البيانات من وحدات المرور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجد مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها.
- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل
- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها
- نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية والإطلاع على الأصل
-رخصة القيادة أو بدل فاقد لها