شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج السعودية تُجدد تأكيدها: التحصين بلقاح كورونا شرط لأداء الفريضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تأكيدها بأن "التحصين" بأحد لقاحات كورونا شرطٌ لأداء فريضة الحج لهذا العام ، وفق "سبق".

وقالت الوزارة ردا على استفسار حول ما إذا كان بإمكان غير المحصن أداء الفريضة: يُشترط استكمال التحصين بأحد لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة لأداء الحج، وستعلن الوزارة مزيدا من التفاصيل الخاصة بموسم الحج خلال مؤتمر تعقده قريبا وتتم المشاركة فيه حضوريا وعبر زووم أيضا .

كانت المملكة العربية السعودية قد بدأت الاستعداد لموسم الحج هذا العام، إذ منعت منذ أيام دخول العاصمة المقدسة للمقيمين بالمملكة إلا بتصريح، كما وضعت المملكة شروطا وضوابط خاصة للحجاج أبرزها ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا بالمشاعر المقدسة ، استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة بوزارة الصحة السعودية والتى تشمل (فايزر- أسترازينيكا - جونسون آند جونسون - مودرنا).

و تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا قبل السفر إلى السعودية بـ 72 ساعة، والسماح بأداء المناسك للفئة العمرية أقل من 65 عامًا .