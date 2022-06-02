شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح طرق انتشار جدرى القرود بين البشر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق انتشار جدرى القرود بين البشر، موضحة أن جدرى القرود ينتقل من القردة إلى البشر من خلال الاتصال الجسدى الوثيق من شخص يعانى من الأعراض، بالإضافة إلى لمس الأشياء المصابة بالفيروس "الفراش، المناشف، الملابس"، وكذلك من خلال اللعاب وقطيرات الجهاز التنفسى.



جدرى القرود

- ينتقل من القردة إلى البشر من خلال الاتصال الجسدى من شخص يعانى من الأعراض

- لمس الأشياء المصابة بالفيروس "الفراش، المناشف، الملابس" ومن خلال اللعاب وقطيرات الجهاز التنفسى

- لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة

- ينتقل عن طريق مخالطة المصابين لفترات طويلة وبشكل وثيق

- غير مرجح تحول فيروس جدرى القرود إلى جائحة عالمية مثل كوفيد 19

- مرض محدود ذاتياً وتدوم أعراضه لفترة تتراوح بين 14 و21 يوماً

- تتراوح فترة حضانة الفيروس بين 6 و16 يوماً ويمكن أن تتراوح بين 5 و21 يوماً