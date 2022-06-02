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رابط التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بمحافظة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365" رابط التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات بمحافظة القاهرة، حيث يمكن التقدم من خلال الرابط التالى

 

http://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

 

 

وحدد المديرية شروط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل،2022،2023 على النحو التالى:

 

 

- سن التقديم لرياض الأطفال بمدارس اللغات بنوعيها (التجريبي - المستقبل للطفل يبدأ من سن 4 سنوات وحتى  5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

 

ـ  يتم التقديم لرياض الأطفال  في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة - خدمات التعليم الأساسي.

 

ـ عند التقديم لرياض الأطفال 2023 يتم قبول الأطفال بالترتيب تنازلياً من السن الأكبر للمتقدمين ووفق الكثافات المتاحة بالروضة.

 

ـ يتم توزيع الأطفال المتقدمين فوق الكثافة المقررة لأقرب مدرسة لسكنهم في حالة تواجد أماكن شاغرة.

 

ـ يتم التسجيل على الموقع خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو الجارى.

 

 ـ لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

 

ـ تلتزم المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.

 

ـ يقوم بالتقديم لرياض الأطفال 2023 ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي، ويكون محل الإقامة فيها محافظة القاهرة.

 

ـ يتم التقديم لرياض الأطفال بالتسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

 

ـ إذا تم القبول على موقع التقديم لرياض الأطفال، لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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