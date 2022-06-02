شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365" رابط التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات بمحافظة القاهرة، حيث يمكن التقدم من خلال الرابط التالى
http://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten
وحدد المديرية شروط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل،2022،2023 على النحو التالى:
ـ يتم التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة - خدمات التعليم الأساسي.
ـ عند التقديم لرياض الأطفال 2023 يتم قبول الأطفال بالترتيب تنازلياً من السن الأكبر للمتقدمين ووفق الكثافات المتاحة بالروضة.
ـ يتم توزيع الأطفال المتقدمين فوق الكثافة المقررة لأقرب مدرسة لسكنهم في حالة تواجد أماكن شاغرة.
ـ يتم التسجيل على الموقع خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو الجارى.
ـ لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.
ـ تلتزم المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.
ـ يقوم بالتقديم لرياض الأطفال 2023 ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي، ويكون محل الإقامة فيها محافظة القاهرة.
ـ يتم التقديم لرياض الأطفال بالتسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.
ـ إذا تم القبول على موقع التقديم لرياض الأطفال، لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.