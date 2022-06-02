شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365" رابط التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات بمحافظة القاهرة، حيث يمكن التقدم من خلال الرابط التالى

http://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

وحدد المديرية شروط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل،2022،2023 على النحو التالى:

- سن التقديم لرياض الأطفال بمدارس اللغات بنوعيها (التجريبي - المستقبل للطفل يبدأ من سن 4 سنوات وحتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

ـ يتم التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة - خدمات التعليم الأساسي.

ـ عند التقديم لرياض الأطفال 2023 يتم قبول الأطفال بالترتيب تنازلياً من السن الأكبر للمتقدمين ووفق الكثافات المتاحة بالروضة.

ـ يتم توزيع الأطفال المتقدمين فوق الكثافة المقررة لأقرب مدرسة لسكنهم في حالة تواجد أماكن شاغرة.

ـ يتم التسجيل على الموقع خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو الجارى.

ـ لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

ـ تلتزم المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.

ـ يقوم بالتقديم لرياض الأطفال 2023 ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي، ويكون محل الإقامة فيها محافظة القاهرة.

ـ يتم التقديم لرياض الأطفال بالتسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ـ إذا تم القبول على موقع التقديم لرياض الأطفال، لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.