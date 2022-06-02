شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطلق حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان خلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجميع المحافظات شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، في الفترة من يوم 5 إلى يوم 23 من يونيو الجاري.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان جودة الحياة الأسرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة سيتم تنفيذها لإتاحة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالوحدات الثابتة التابعة للوزارة والمنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقوم بتقديم الخدمة في المناطق النائية والعشوائية، بالإضافة إلى القرى والمناطق التي يتم بها تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية (حياة كريمة).

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق الحملة على ثلاث مراحل بهدف تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم المرأة، ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من الحملة في الفترة من يوم 5 إلى يوم 9 يونيو في محافظات كفر الشيخ، والقاهرة، والدقهلية، والغربية، و بورسعيد، وسوهاج، و مطروح، والفيوم، والوادي الجديد، والبحيرة، وشمال سيناء، وقنا، والأقصر.

وقال «عبدالغفار» إن المرحلة الثانية من الحملة سيتم تنفيذها من 12 إلى 16 يونيو في محافظات سوهاج، ومطروح، والفيوم، والوادي الجديد، والبحيرة، وشمال سيناء، والجيزة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وبني سويف، والقليوبية، والمنوفية، وأسوان، والسويس، والمنيا، والإسماعيلية.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة في الفنرة من 19 إلى 23 يونيو في محافظات الجيزة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وبني سويف، والقليوبية، والمنوفية، وأسوان، والسويس، والمنيا، والاسماعيلية، وقنا، والأقصر، مؤكداً أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها، وخفض الحاجة غير الملباة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة تعمل على رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع، إلى جانب موضوعات الصحة الإنجابية مثل "المراهقة، والزواج المبكر، وعمالة الأطفال، وأضرار الحمل الخطر بأنواعه"، وذلك من خلال العروض المسرحية ومسرح العرائس، حيث يتم تنفيذ تلك العروض من بيت لبيت للتوسع في نشر المعلومة التوعوية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديريات التعليم، والجمعيات الأهلية، والمجالس المحلية.

ونوه «عباس» إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصاديا، حيث يتم عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار خاصةً قرار الإنجاب، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية.