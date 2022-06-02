شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه لشرم الشيخ لتفقد عدد من مشروعات التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين؛ لتفقد مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 "، المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل.

كما يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".