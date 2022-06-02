شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة: انطلاق امتحانات نهاية العام السبت المقبل بنظام البابل شيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة فى جامعة القاهرة، انتهاء الكلية من كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 / 2022، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام السبت المقبل الموافق 4 يونيو.

وقال الدكتور جمال شحاتة لـ"الخليج 365"، إن الكلية تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال تنظيم ماراثون الامتحانات وداخل قاعات ولجان الامتحانات وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت ومدة الاختبار ساعة ونصف ويتم التصحيح إلكترونيا، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع أساتذة المواد لعدم زيادة الامتحان حتى يتناسب مع المدة الزمنية للاختبار.