شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى قبل انطلاقها السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يوم السبت 4 يونيو الحالى، وحدد قطاع المعاهد الأزهرية 605 لجان على مستوى الجمهورية، كما ستتم عملية التصحيح عقب انتهاء الامتحانات، حيث من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة فى الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل.

وكان الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021 - 2022، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو الحالى، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالا بالثورة.

ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 13 يوما، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فى 13 يوما.

ويبدأ طلاب القسم العلمى امتحاناتهم يوم السبت 4 يونيو بمادتى الفقه والتفسير، ثم يوم الاثنين 6 يونيو بمادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 8 يونيو مادة القرآن الكريم، ويوم السبت 11 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 13 يونيو الجبر والهندسة الفراغية، والأربعاء 15 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 18 يونيو الأحياء، والاثنين 20 يونيو التفاضل والتكامل، والأربعاء 22 يونيو النحو، ويوم السبت 25 يونيو الكيمياء، ويوم الاثنين 27 يونيو الاستاتيكا، ويوم الأربعاء 29 يونيو مادة البلاغة، ويوم السبت 2 يوليو مادة الفيزياء، ويوم الاثنين 4 يوليو التوحيد، ويوم الأربعاء 6 يوليو الصرف، والخميس 7 يوليو مادة الحديث.

أما طلاب القسم الأدبى يبدأون امتحاناتهم يوم الأحد 5 يونيو بمادتى الفقه والتفسير، ويوم الثلاثاء 7 يونيو القرآن الكريم، والخميس 9 يونيو البلاغة، الأحد 12 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 14 يونيو النحو، والخميس 16 يونيو التفسير، والأحد 19 يونيو التاريخ، الثلاثاء 21 يونيو الفلسفة والمنطق، والخميس 23 الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزى، والثلاثاء 28 يونيو الصرف، والأحد 3 يوليو مادتى التوحيد والإنشاء، والثلاثاء 5 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.

أما طلاب شعبة العلوم الإسلامية يبدأون امتحاناتهم يوم الأحد 5 يونيو بمادتى الفقه والحديث، ويوم الثلاثاء 7 يونيو القرآن الكريم، والخميس 9 يونيو البلاغة، الأحد 12 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 14 يونيو النحو، والخميس 16 يونيو التفسير، والأحد 19 يونيو التاريخ، الثلاثاء 21 يونيو الاقتصاد والحاسب الآلى، والخميس 23 الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 26 يونيو اللغة الأجنبية واختبارات التحدث، والثلاثاء 28 يونيو الصرف، والأحد 3 يوليو مادتى التوحيد والإنشاء، والثلاثاء 5 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.